الرئيس تبون يهنئ كيليا نمور بعد ذهبية بطولة العالم للجمباز 2026

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البطلة الجزائرية كيليا نمور بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز 2026 التي احتضنتها مدينة باكو، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدمته ورفعها راية الجزائر عاليًا في المحافل الدولية.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة القوية والموهبة الكبيرة التي تتمتع بها البطلة الجزائرية، متمنيًا لها المزيد من النجاحات والتتويجات في المنافسات القادمة، ومواصلة تشريف الرياضة الجزائرية على المستوى العالمي.