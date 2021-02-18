عبد المجيد شيخي: عدم العزوف عن المعرفة التاريخية يساهم في تعزيز الحفاظ على الذاكرة الوطنية

قال عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية، أن الإستعمار دمّر كل المؤسسات القائمةبالجزائر.

وأضاف شيخي بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن الحقوقيين يمكنهم مساعدة المؤرخين حول تركيبة المؤسسات الجديدة التي جاءت لقمع المواطن الجزائري.

وشدد شيخي، أن ضرورة عودة لدراسة المؤسسات وتقديمها للمؤرخ ليبلور النص التاريخي بالصبغة القانونية وجرائم الإستعمار.

وأوضح شيخي، أن الأمر الذي ينقصنا هو الإختصاص، لأن العلوم لا يمكن الفصل فيها مثل التاريخ والجغرافيا علم الاجتماع والنفس.

وأوضح في ذات السياق، أن التعاون والاطلاع وعدم العزوف عن المعرفة التاريخية يساهم في تعزيز الحفاظ على الذاكرة الوطنية.