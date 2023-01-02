قناة النهار عبد المجيد قدي: التحدي الأكبر هو الدفع بالنمو الإقتصادي خارج المحروقات وتنويع الإستثمارات بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جانفي 2023 - 23:55 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c0Lm5 اقرأ أيضا حكاية نجاح: قصة غريبة لفتاة صبورة وقفت لأوّل مرة على قدميها في سن العشرين قناة النهار 21 ديسمبر روبورتاج: موضة "الفينتاج" تعود بالشباب إلى سنوات الزمن الجميل قناة النهار 27 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 24 ديسمبر "رئيس الجمهورية: "ممنوع إستيراد منتوج من الخارج يتم تصنيعه في الجزائر قناة النهار 13 ديسمبر رئيس الجمهورية: إلتزمت بإسترجاع الأموال المنهوبة وتمكنا من إسترجاع 20 مليار دولار لحد الان قناة النهار 22 ديسمبر انطلاق الملتقى محمد بن عبد الكريم المغيلي بعاصمة الطريقة التيجانية بالأغواط قناة النهار 18 ديسمبر شاهد.. موهبة جديد في بلاطو The weekend show قناة النهار 22 ديسمبر تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم قناة النهار 13 ديسمبر النهار Breakfast.. طمينة الغرس و مخ الشيخ ورخسيس الجوزي مرفوقين بعصير منعش 🍹مع الشاف جمال شابو 😋😋 قناة النهار 31 ديسمبر