عبد المجيد لهولو: “سعيد بتأجيل أولمبياد 2020 وهدفي إعتلاء البوديوم”

إعتبر العداء الجزائري عبد المجيد لهولو، بطل إفريقيا في 400 متر حواجز، أن تأجيل أولمبياد 2020 يصب في مصلحته، مؤكدا عزمه على إعتلاء البوديوم في هذه الألعاب.

وصرح عبد المجيد لهولو، لـ(و.أ.ج): “فرحت كثيرا بتأجيل أولمبياد 2020، هذا التأجيل سيمنحني الوقت الكافي من أجل التحضير بطريقة جيدة”.

وأضاف البطل الجزائري: “كنت من الرافضين للإبقاء على الألعاب الأولمبية في تاريخا الأصلي، ومع عام إضافي أسعى للصعود على البوديوم، وهذا طموح مشروع”.

وتابع عبد المجيد لهولو: “انطلقت شهر ديسمبر الماضي في التحضيرات بأمريكا، أين كنت مرتاحا بالنظر لتوفر الإمكانيات، وحاليا أتدرب بمفردي هنا في الجزائر، لكنني عل اتصال دائم بمدربي الأمريكي”.