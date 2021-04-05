عبد المجيد ياحي يرد على روراوة

ردّ عبد المجيد ياحي على التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة، بخصوص تعيينه رئيسا للجنة الترشيحات.

وصرح ياحي لتلفزيون “النهار”: “روراوة كبر في السن، لذا سنسامحه، وأقول له بأنني لا زلت عضوا في الجمعية العامة للفاف”.

وأضاف: “روراوة قال بأنني معاقب، ونسي بأن “التاس”، رفضت قرار معاقبتي بمدى الحياة، بإمكانه التأكد من قرار التاس، قبل الحديث عني”.

وأردف ياحي: “أنا أعرف روراوة شخصيا، حتى قبل أن يكون رئيسا للفاف، عليه أن يأتي إلى أم البواقي ليرد على مباراة عين الفكرون، والخروب أولا”.