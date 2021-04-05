عبد المجيد ياحي يرد على روراوة

الرياضة
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عبد المجيد ياحي يرد على روراوة
بقلم كريم.تيغرمت

ردّ عبد المجيد ياحي على التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة، بخصوص تعيينه رئيسا للجنة الترشيحات.

وصرح ياحي لتلفزيون “النهار”: “روراوة كبر في السن، لذا سنسامحه، وأقول له بأنني لا زلت عضوا في الجمعية العامة للفاف”.

وأضاف: “روراوة قال بأنني معاقب، ونسي بأن “التاس”، رفضت قرار معاقبتي بمدى الحياة، بإمكانه التأكد من قرار التاس، قبل الحديث عني”.

وأردف ياحي: “أنا أعرف روراوة شخصيا، حتى قبل أن يكون رئيسا للفاف، عليه أن يأتي إلى أم البواقي ليرد على مباراة عين الفكرون، والخروب أولا”.


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