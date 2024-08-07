عبد المنعم باسطة يهدي الجزائر ميدالية شرفية في أولمبياد باريس

أهدى المصارع الجزائري عبد المنعم باسطة، اليوم الأربعاء، ميدالية شرفية للجزائر، في رياضة المواي تاي، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونال عبد المنعم باسطة، هذه الميدالية الشرفية، بالاستعراض المواي تاي، في الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرسنية باريس.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة، من خلال صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، على تهنئة الجزائري باسطة.

يذكر أن هذه الميدالية الشرفية، التي نالها الجزائري عبد المنعم باسطة، لا تدخل في جدول الترتيب.