عبد النور ليفة: “أدعو السلطات الرياضية لإيقاف مختلف البطولات”

ناشد مدير الشباب والرياضة لولاية المسيلة، عبد النور ليفة، مسؤولي الرياضة في الجزائر، لإيقاف جميع المنافسات، بسبب فيروس كورونا.

وصرح عبد النور ليفة، لتلفزيون “النهار”: “أوجه نداءً للمسؤولين عن الرياضة في الجزائر، قصد توقيف جميع المنافسات”.

وأضاف: “يجب عدم الإستهزاء بهذا الوباء الخطير، والذي بإمكاننا القضاء عليه في غضون شهر، باتحاد الجميع”.

يذكر أن مدير الشباب والرياضة لولاية المسيلة، عبد النور ليفة، تعرض مؤخرا لعدوى فيروس كورونا، إلا أن حالته تحسنت وسيعود لمزاولة نشاطه خلال هذا الأسبوع.