قناة النهار عبد الوهاب زياني: على الدولة أن تدعم الفلاح لإستغلال الطاقة الشمسية بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 23:05 شارك غرِّد أرسل 18 0 Mot de passe إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jxdwU اقرأ أيضا طقس غائم مع حرارة مرتفعة بهذه المناطق قناة النهار 27 ماي "طالع هابط: "سكيكدة ظلمة وزادت جاتها الحملة شاهد الخراب في الولاية قناة النهار 21 ماي "رئيس الجمهورية" : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء قناة النهار 19 ماي بشار: فلاحو منطقة الكعام يحولون أرض قاحلة إلى فلاحية منجة لمختلف الخضر والفواكه قناة النهار 27 ماي شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 04 جوان طالع هابط: شاهد التبهديل والخراب في ولاية سكيكدة قناة النهار 16 ماي أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة قناة النهار 20 ماي ندرة اللقاح الخاص بالتسممات المعوية يخلظ أوراق الموالين والبياطرة بتيارت قناة النهار 02 جوان صريح جدا: ماذا سيغير الجزائري في حياته لو عاد به الزمن إلى الوراء ؟ قناة النهار 22 ماي