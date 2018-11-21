عبد الوهاب يوسفي: “دفن “الحراﭬـة” مجهولي الهوية في مقابر مسيحية”

صرح مدير مركز استقبال المهاجرين الغير شرعيين بـ”سردينيا”، عبد الوهاب يوسفي، أنه يتم دفن “الحراقة” مجهولي الهوية في مقابر مسيحية.

وقال في تصريح لـ “النهار”، فيما يخص كيفية التعامل مع جثت المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعثر عليهم بعرض البحر.

إنه يتم محاولة تحديد هويتهم، عن طريق الاستعانة بالحراقة المرافقين لهم الذين تم القبض عليهم، أو بواسطة الوثائق التي عثر عليها بحوزتهم، حيث تتكفل القنصلية آنذاك بإجراءات إرجاعهم إلى ذويهم قصد دفنهم.

أما في حال، عدم التعرف على هويتهم –يضيف-، يتم دفنهم كمجهولين بمقابر مسيحية.