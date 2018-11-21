عبد الوهاب يوسفي: هكذا يتم التعامل مع”الحراقة” الجزائريين في إيطاليا

كشف مدير مركز إستقبال المهاجرين غير الشرعيين بـ”سردينيا” الإيطالية، عبد الوهاب يوسفي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل التعامل مع الحراقة الجزائريين.

وأورد في تصريح لـ ” النهار”، أنه عند وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الاستقبال، يتم تحديد هويتهم.

وبعدها يتم إطلاقهم عبر باخرة إلى ميناء روما.

وبالنسبة لكيفية التعرف على هوية الحراقة، كشف ذات المتحدث، عن أخذ بصمات الشخص.

وبناءً على المعلومات التي يقدمها أيضا ، يتم تحديد هويته، وتسليمه ورقة طرد، ومرافقته إلى روما.

لتقوم بعدها الجهات الوصية بمرافقته إلى الميناء، ومن ثمة إرجاعه إلى الوطن الأم.