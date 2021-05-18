عبروق رئيسا جديدا لشباب بلوزداد خلفا لشرف الدين عمارة

الرياضة
  • -
  • 0
عبروق رئيسا جديدا لشباب بلوزداد خلفا لشرف الدين عمارة
بقلم يونس رزيق

عين أعضاء مجلس إدارة شباب بلوزداد، الحارس السابق في صفوف الفريق محمد عبروق رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا للسيد شرف الدين عمارة.

وجاء تعيين الحارس الملقب “بالعنكبوت الاسود” كرئيسا لمجلس إدارة النادي بسبب إنشغال شرف الدين عمارة بمنصبه الجديد كرئيسا للإتحاد ال جزائري لكرة القدم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=997241

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com