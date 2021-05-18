عبروق رئيسا جديدا لشباب بلوزداد خلفا لشرف الدين عمارة
عين أعضاء مجلس إدارة شباب بلوزداد، الحارس السابق في صفوف الفريق محمد عبروق رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا للسيد شرف الدين عمارة.
وجاء تعيين الحارس الملقب “بالعنكبوت الاسود” كرئيسا لمجلس إدارة النادي بسبب إنشغال شرف الدين عمارة بمنصبه الجديد كرئيسا للإتحاد ال جزائري لكرة القدم.
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