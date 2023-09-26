عبر الأطوار التعليمية الثلاث.. أوامر وزارية بإحياء المولد النبوي الشريف

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزّعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتنظيم احتفالات المولد النبوي الشريف غدا الأربعاء عبر كل المؤسسات التربوية.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها فإن الإحتفالات، تتضمن تزيين المؤسسات التربوية. إلقاء دروس ومحاضرات من قبل أساتذة وباحثين، في المجال الديني، والتاريخي والثقافي حول المناسبة. وبمشاركة أئمة بالتنسيق مع المديريات الولائية للشؤون الدينية.

كما تتخلل هذه الإحتفالات تنظيم منافسات فكرية ودينية بين التلاميذ حول السيرة النبوية الشريفة. وإطلاق مسابقات ولائية لحفظ القرآن الكريم، وتعليم أحكامه، وتشجيع التلاميذ على المشاركة فيها. وإقامة معارض تبرز الموروث الثقافي من عادات وتقاليد المنطقة في إحياء المناسبة خاصة ما تعلق باللباس التقليدي. الوطني، الأغذية التراثية، الأطباق التقليدية، الحناء، الحكايات والروايات من التراث الوطني.

هكذا ستحتفل وزارة الشؤون الدينية

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على اجتماع حضره إطارات الوزارة. وهذا من أجل ضبط الترتيبات النهائية لأهم مناسبتين ستقوم الوزارة بتنظيمهما في الأيام القليلة المقبلة.

ويتعلق الأمر بكل من الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف، والأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الخامسة والعشرين.

كما تم استعراض، تحضيرات للمناسبتين، أين أعطى الوزير توجيهاته لإضفاء أجواء احتفالية استبشارا بمولد النبي ﷺ. وكذا مدارسة سيرته وتكريم حفظة القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشجيع المواهب في نظم الشعر. وتوفير جميع الوسائل لإنجاح هاتين المحطتين الهامتين. كما أسدى وزير الشؤون الدينية تعليمات لإنجاح احتفالية المولد وأسبوع القرآن الكريم.