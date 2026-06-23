عبر القطارات..بطاقة نقل خاصة للمتقاعد

تم، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفافية شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتقاعد. وهذا لفائدة كل شخص متقاعد.

وتهدف الاتفاقية إلى اطلاق بطاقة خاصة لفائدة المتقاعدين تمكنهم من الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 بالمائة من قيمة تذاكر السفر عبر كافة الخطوط السككية الوطنية. كما تحمل البطاقة شعار “وقار” يستفيد منها كل متقاعد منتسب للصندوق. على أن تدخل حيز الخدمة بداية من الفاتح جويلية 2026.

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