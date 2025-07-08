عبر تطبيقات رقمية.. انطلاق الحملة الوطنية لصندوق الزكاة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم الثلاثاء، بدار الإمام بالمحمدية. على مراسم انطلاق الحملة الوطنية الرابعة والعشرين لصندوق الزكاة.

اللقاء الذي نظمه الديوان الوطني للأوقاف و الزكاة، شهد حضور نخبة من إطارات الإدارة المركزية للوزارة. إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارية ساهمت في إنجاح الحملة الوطنية الثالثة والعشرين. على غرار وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، وزارة المالية. و الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

كما تابع فعاليات اللقاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مديرو الشؤون الدينية والأوقاف بجميغ ولايات الوطن. إلى جانب رؤساء فروع الديوان الوطني للأوقاف والزكاة عبر الولايات، و أعضاء اللجان الولائية والقاعدية للصندوق.

في حين، أعطى الوزير إشارة انطلاق الحملة، التي حملت شعار :”زكاتك .. طهرة لمالك .. ودعم لإخوانك”. معلنًا عن إطلاق تطبيقات إلكترونية مخصصة لتحصيلها، و ذلك في إطار الجهود المبذولة لعصرنة ورقمنة هذا المورد الحيوي.

كما نوه الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها الديوان الوطني للأوقاف والزكاة في مجال تطوير آليات تسيير الزكاة، تحصيلًا وتوزيعًا. مؤكدًا انخراط قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في المسعى الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من أجل رقمنة المرافق والخدمات العمومية.

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