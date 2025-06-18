عبر حساب بريدي..توقيف 4 مشتبه بهم في قضايا السرقة والابتزاز

أوقفت مصالح أمن ولاية عنابة، مؤخرا، 4 أشخاص مشتبه بهم في قضايا النصب والاحتيال.

وجاء في نداء الأمن الوطني، “تنهي مصالح أمن ولاية عنابة، أن الأشخاص الظاهرين في الصور”. و”يتعلق الأمر بكل من المسمى “أ.ر”، المسمى “ب. و” المسمى “ب. ع. ج”، المسمى “و.إ”. “مشتبه فيهم في قضايا، النصب بإستعمال حساب بريدي جاري رقم 41490188 مفتاح 42”. “السرقة والابتزاز و التهديد و المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص”.

في هذا الصدد توجهت مصالح أمن ولاية عنابة، نداء لكل شخص وقع ضحية للسالفي الذكر التقرب إلى الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة. أو إلى أقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكواه أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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