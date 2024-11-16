عبر طائرة شحن ضخمة.. وصول تجهيزات محطات تحلية مياه البحر

تم اليوم السبت، إستلام شحنة جديدة من تجهيزات محطات تحلية مياه البحر، تتضمن 72 طنا من التجهيزات والمعدات المنقولة على متن رحلة جوية حطت بمطار هواري بومدين الدولي هذا الصباح.

وحسب بيان لسوناطراك، تحتوي هذه الشحنة على مغيرات سرعة المحركات بالمحطات متوسطة الضغط. والموجهة لمشروع محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت بولاية بجاية.

وكان في إستقبال هذه الشحنة ممثلون عن فرعي مجمع سوناطراك، ويتعلق الأمر بكل من الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الجزائرية للقنوات.

هذا وباشر مجمع سوناطراك عبر فروعه، ووفقا لتوجيهات الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي، مد جسر جوي جديد لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة لهذه المشاريع.

ويتواصل عمل الجسر الجوي باستخدام أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم. قصد مواصلة إنجاز هذه المشاريع بنفس الوتيرة المتسارعة وتسليمها في آجالها المحددة.

وأشار البيان، إلى إن كل هذه المجهودات والتدابير المتخذة من طرف مجمع سوناطراك. تعبر عن مدى حرص والتزام هذا الأخير وكل فروعه على إنجاز هذه المشاريع. وفق المعايير المطلوبة وتسليمها في أجالها المحددة. نظرا لأهميتها الحيوية وارتباطها بشكل مباشر بالأمن المائي للجزائر الذي تعهدت السلطات العليا للبلاد بتحقيقه.