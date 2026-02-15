عبر عدة ولايات.. اتصالات الجزائر تطلق برنامجا واسعا لتحسين الجودة

أطلقت اتصالات الجزائر مخططا واسعا لتعزيز وتحديث بنيتها التحتية التقنية عبر عدة ولايات من الوطن. والذي يضم في مجمله تنصيب 345 محطة قاعدية أساسية لشبكة الإنترنت الجيل الرابع G4 LTE - (eNodeB) عبر 44 ولاية.

وفي مرحلته الأولى التي ستمتد الى غاية شهر مارس المقبل. يجري حاليًا تنفيذ برنامج تعزيز شبكة التغطية بتنصيب 195 محطة قاعدية أساسية. بالإضافة إلى التوسّع الجغرافي في تغطية شبكة الجيل الرابع بالمناطق النائية.

كما يهدف هذا البسط الاستراتيجي لهذه المحطات القاعدية الجديدة إلى تدعيم الشبكة في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. مما يضمن تدفقات جد عالية وتحسين جودة الاستخدام لتصبح أكثر استقرارًا وسرعة.

في حين، ستسمح المحطات القاعدية الجديدة، المزوّدة بأحدث التقنيات. من الاستجابة للطلب المتزايد والمتنوع على الخدمات والاستعمالات الرقمية لزبائن اتصالات الجزائر.

كما يعطي مخطط تعزيز الشبكة الأولوية للمناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا على خدمات الاتصال. ومن المرتقب إنجاز تنصيبات إضافية قريبًا لضمان تغطية متكافئة وفعالة على المستوى الوطني. وذلك خلال المرحلة الثانية من البرنامج. و التي ستشهد تنصيب ما لا يقل عن 150 محطة قاعدية أساسية جديدة للجيل الرابع4G-LTE ..

وبهذا البرنامج الهام لتعزيز الشبكة، تُجدد اتصالات الجزائر التزامها بتوفير أفضل خدمات الاتصال لزبائنها. وإسهامها في دعم التنمية الاقتصادية والابتكار والتحول الرقمي في الجزائر.

