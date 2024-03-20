عبر كل الأطوار.. تسليم كشوف النقاط غدا

سيكون التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة على موعد غدا الخميس. مع استلام كشوف النقاط تقييما لمستواهم الدراسي خلال الفصل الثاني.

وكان وزير التربية الوطنية، قد أمر مُدراء التربية بتكثيف الزيارات الميدانية إلى المؤسسات التعليمية. وحضور أجواء استلام الأولياء لكشوف تقويم نتائج الفصل الثاني غدا الخميس. والحرص على فتح المؤسسات التعليمية أمام التلاميذ في الأسبوع الأول من عطلة الربيع للاستفادة من حصص الدعم والمراجعة المبرمجة.

كما أمر الوزير، باستغلال فترة عطلة الربيع لزيارة جميع المراكز المخصصة للامتحانات المدرسية والتأكد من جاهزيتها.

وستبدأ عطلة فصل الربيع غدا الخميس، بالتزامن مع أول أيام فصل الربيع 21 مارس 2024. وقد تبلغ مدة هذه العطلة 18 يوما، حيث يكون آخر أيام هذه العطلة هو 7 أفريل المقبل.