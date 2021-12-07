عبر منشور على الفايسبوك.. بلايلي يضرب موعدا للجماهير الجزائرية

نشر مهاجم المنتخب المحلي يوسف بلايلي صورة عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك”. أكد من خلالها جاهزيته لقيادة زملائه في المنتخب المحلي للتألق مجدّدا.

وأبدى بلايلي اليوم الثلاثاء ثقته الكبيرة عندما نشر التغريدة وعنونها بـ “يوم المقابلة”.

كما وضع شعار “السيف والعلم” جنبا إلى جانب، ليؤكد جاهزيته للإطاحة بالمنتخب المحلي مصر خلال موقعة ملعب “الجنوب” بوكرة القطرية.

إلى جانب ذلك، وضع يوسف صورة له، وهو سعيد بإحدى أهدافه التاريخية مع المنتخب الأول.

وتوحي كل المؤشرات إلى إبن مدينة وهران سيكون أساسيا. وجاهز لقيادة زملائه للإطاحة بالمنتخب المحلي لـ “الفراعنة” والتأهل على رأس القائمة إلى الربع النهائي.

يذكر، أن المباراة ستلعب اليوم على 20:00 سا بالتوقيت المحلي.

وأبدى مهاجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، سعادته بالفوز الثاني للخضر في بطولة كأس العرب، والذي جاء على حساب منتخب لبنان.

وصرح بلايلي: “المباراة كانت صعبة، أشكر الجميع على المجهودات التي بذلوها، والتي سمحت لنا بتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهيرنا”

وأضاف بلايلي “منتخب لبنان دافع جيدا طيلة الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في افتتاح بابا التسجيل ما سهل مهمتنا”

وتابع يوسف بلايلي: “المباراة المقبلة سنواجه منتخب كبير اسمه مصر، المواجهة ستكون قوية وأتمنى أن نحقق الفوز لبلوغ الدور المقبل”.

وحقق رفقاء بلايلي، فوزا بشق الأنفس على حساب لبنان في إطار الجولة الثانية من كأس العرب 2021.

وإفتتح الخضر، باب التسجيل في المرحلة الثانية في الدقيقة الـ68 بفضل ياسين براهيمي، بعد ركلة جزاء جلبها يوسف بلايلي.

وأضاف مزياني الثاني لمحاربي الصحراء في الوقت القاتل، ليضع أشبال مجيد بوقرة قدما ونصف في الدور الثاني من المنافسة.

وأختير زميل بلايلي ياسين براهيمي، كأرجل المباراة، نظير آدائه في المواجهة التي فاز بها الخضر، اليوم السبت، أمام منتخب لبنان.

وبصم براهيمي، على آداء كبير في هذا اللقاء، خاصة في شوطه الأول.

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