عبر ولايات الوطن.. احتفالات رسمية تكرّس مكانة الطبقة العاملة

أحيت الجزائر، اليوم، مناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح من ماي، من خلال تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات الرسمية عبر مختلف ولايات الوطن، بإشراف السلطات المحلية وبمشاركة واسعة لممثلي الهيئات المدنية والعسكرية والتنظيمات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.

وشهدت هذه المناسبة تنظيم لقاءات واحتفالات رمزية، تم خلالها تكريم عدد من العمال والمتقاعدين من مختلف القطاعات، تقديرًا لما بذلوه من جهود وعطاءات طيلة مسارهم المهني، ومساهمتهم في خدمة المرفق العمومي ودعم مسار التنمية الوطنية.

كما شكلت المناسبة فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الطبقة العاملة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأداء الاقتصادي في مختلف المجالات، حيث جدد المسؤولون التزامهم بمواصلة تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرت هذه الفعاليات في أجواء احتفالية مميزة، عكست روح الاعتراف والتقدير لمكانة العمال في بناء الوطن، وترسيخ دعائم التنمية عبر كافة ربوع البلاد.