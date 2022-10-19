عبود:”الفاف لم تتلق أي رد بشأن إعادة مباراة الكاميرون “

تحدث المكلف بالإعلام على مستوى الفاف، صالح باي عبود، عن الإقصاء المر الذي تعرض له المنتخب الوطني، من مونديال 2022 ضد الكاميرون.

وصرح عبود لقناة C’est vous l’Expert على اليوتوب، أمس الثلاثاء: “الإقصاء ضد الكاميرون، لم يكن في نطاق كرة القدم”.

وأضاف عبود:” نحن مقتنعون بذلك، وسنتحدث مستقبلا عن القضية وأنا أعي ما أقوله “.

وتابع عبود تصريحاته:”الفاف لم تتلق أي رد بشأن إعادة مباراة الكاميرون، ولو تلقينا أي رد كنا سنعلن عنه”.