عبود:”لا توجد أي ضمانات لأي بلد بشأن نيل شرف احتضان كأس أمم إفريقيا”

كشف المكلف بالإعلام على مستوى الفاف، صالح باي عبود، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، لا يقدم أي ضمانات لأي بلد للفوز بشرف احتضان كأس أمم إفريقيا.

وصرح عبود اليوم الخميس، لقناة النهار: “الكاف فتحت الباب لدفع ملفات الترشح لاحتضان “الشان 2024” و “كان 2025” بعد سحبها من غينيا و “كان 2027″، ومن حق كل البلدان الأعضاء في الترشح من بينها الجزائر.

وأضاف عبود: “يوجد بلدان دائمة الترشح سواء في احتضان كأس إفريقيا أو كأس العالم، ولهذا نحن ومن باب محاولة احتضان الكان قدمنا ملف الترشح في نسختي 2025 أو 2027، بإيعاز من السلطات العليا”.

كما أوضح المتحدث: “سنتواصل مع الهيئات المختصة والمسؤولة في البلاد، بشأن دفع ملف الترشح لإحتضان كان 2027، والذي سنُقدمه خلال الأيام القليلة القادمة”.

وتابع المكلف بالإعلام على مستوى الفاف: “ليس من السهل تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، والكاف تمنح الوقت الكافي للتحضير في احتضان الكان، حسب الإجراءات المعمول بها”.

وختم صالح باي حديثه: “نحن جاهزون، وفي كان 2025 سنكون بملاعب جديدة، والجزائر برهنت على قدرتها على تنظيم كبرى المنافسات، بعد نجاح “شان 2023″، ويوم السبت المُقبل ستحتضن كان أقل من 17 سنة”.