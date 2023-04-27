عبود:”ملف الترشح لـ”كان 2025″ يحتوي 6 ملاعب”

كشف المكلف بالإعلام على مستوى الفاف، صالح باي عبود، مستجدات جديدة بشأن الملاعب المقدمة في ملف الجزائر لإحتضان كأس أمم إفريقيا”.

وصرح عبود لقناة النهار، اليوم الخميس:”ملف الترشح لـ”كان 2025 لا يحتوي ملعبي 5 جويلية و تيزي وزو، ولكن تم تقديمهما في ملف الترشح لـ”كان 2027″.

وأضاف صالح باي عبود في حديثه: “سنتحدث عن تفاصيل ملف ترشح الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2027 في الوقت المناسب، أي بعد اتخاذ قرار الإيداع أم لا”.

للإشارة، قدمت الجزائر ملف ترشح لاحتضان “كان 2025” بتاريخ 16 ديسمبر الماضي، و يحتوي 6 ملاعب وهي:

ملعب نيلسون مانديلا، ملعب مصطفى تشاكر، ملعب ميلود هدفي، ملعب 19 ماي 1956، ملعب قسنطينة و ملعب الدويرة.