عبود: “الجهات الوصية والفاف قاما بعمل كبير في الخفاء لإنهاء معاناة عطال”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الدور الذي لعبته الجهات الوصية، والفاف، في قضية اللاعب الدولي الجزائرير يوسف عطال.
وصرح عبود، لإذاعة الجزائر الدولية: “نتأسف على هذه الحادثة التي تعرض لها يوسف عطال، والتي تعتبر سابقة تاريخية في كرة القدم الدولية، والجزائرية بالخصوص”.
كما أضاف: “علينا التنويه بالهبة التضامنية من طرف اللاعبين الدوليين، والإعلام الجزائري، بالإضافة للجهات الوضية للفاف التي عملت كال ما بوسعها لخروج اللاعب سالما من هذه القضية”.
وأردف: “هناك عمل تم القيام به في الخفاء من طرف الجهات الوصية والتي سمحت للاعب الدولي الجزائري من تفادي مآسات أخرى”.
وتابع صالح باي عبود: “عطال عاد مؤخرا لمستواه، والمنتخب بحاجة لخدماته في الاستحقاقات المقبلة، ونتمنى أن لا تؤثر عليه هذه القضية”.
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