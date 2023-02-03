عبود :” الخضر جاهزون ولا وجود لمشكل الإصابات قبل النهائي”

كشف صالح باي عبود المكلف الإعلام على مستوى الفاف على عدم وجود الإصابات على مستوى الإصابات بالنسبة للاعبين المحليين الذي سينشطون نهائي الشان غدا.

وقال صالح باي عبود في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “أسباب النجاح هو التعايش بين اللاعبين و الطاقم الفني و الطبي الذي يقوم بعمل كبير”

كما أضاف عبود “اللاعبون جاهزون، تدروا أمس دون استثناء، لهذا أؤكد لا وجود للإصابات، التركيز عال جدا”

و أردف “نتمنى الظفر باللقب الذي ينتظره الجميع، خاصة أمام الجمهور الشغوف”

وختم عبود “نأمل أن نجد منتخب قوي و مواصلة سلسلة النتائج الطيبة بعدم تلقيه اي هدف ”

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