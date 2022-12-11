عبود: “الشان فرصة لبعض اللاعبين من أجل الالتحاق بالمنتخب الأول”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الناطق الرسمي باسم “الفاف”، صالح باي عبود، بأن منافسة “الشان”، هي فرصة لبعض اللاعبين من أجل الالتحاق بالمنتخب الأول.
وصرح عبود، في حوار لـ”الجزيرة نت”: “كأس افريقيا للمحليين الذي ستحتصنه الجزائر، فرصة لنثبت مدى جاهزيتنا من ناحية التنظيم والمرافق”.
كما أضاف: “من جهة أخرى هذه البطولة، ستكون فرصة لبعض اللاعبين لإثبات قدراتهم في الالتحاق بالمنتخب الأول”.
يذكر ان الجزائر ستحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين، في الفترة ما بين 13 جانفي المقبل، إلى 4 فيفيري 2023.
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