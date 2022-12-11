عبود: “المنتخب الوطني سيستفيد من خدمات لاعبين جدد”
بقلم النهار أونلاين
أكد صالح باي عبود، الناطق الرسمي باسم الفاف، بأن المنتخب الوطني الأول، سيتدعم بأسماء جديدة في القريب العاجل.
وكشف عبود، في حوار لـ”الجزيرة نت”: “الأمر المؤكد أن المتخب الوطني سيستفيد من خدمات لاعبين جدد، وهذا الأمر متروك للناخب الوطني، والفاف”.
كما أضاف: “الناخب الوطني، والفاف يستهدفون تدعيمات نوعية، في إطار تخطيط محكم، تجعل من المنتخب يرفع من مستواه أكثر”.
وأردف: “لا يمكن إعطاء أسماء، نترك ذلك للمدرب بلماضي، الذي سيعود لها خلال تربص مارس، وفي لقاء النيجر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023”.
رابط دائم : https://nhar.tv/qHU8v