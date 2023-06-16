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الرياضة

عبود: “المنتخب الوطني يشد رحاله غدا السبت إلى دوالا”

بقلم كريم تيغرمت
عبود: “المنتخب الوطني يشد رحاله غدا السبت إلى دوالا”
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كشف المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، برنامج المنتخب الوطني، وموعد تنقلهم إلى دوالا، لمواجهة أوغندا.

وصرح عبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التعداد يتواجد بالكامل في جاهزية جيدة، تحسبا للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب أوغندا”.

كما أضاف: “اليوم حصة تدريبية على الساعة الرابعة، حتى يتأقلم اللاعبين مع المناخ قبل التنقل صباح غد السبت إلى دوالا”.

وتابع صالح باي عبود: “المنتخب الوطني سيخوض حصة تدريبية بملعب “جابوما” عشية المباراة الرسمية أمام أوغندا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/daK0u
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