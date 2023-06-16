عبود: “المنتخب الوطني يشد رحاله غدا السبت إلى دوالا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، برنامج المنتخب الوطني، وموعد تنقلهم إلى دوالا، لمواجهة أوغندا.
وصرح عبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التعداد يتواجد بالكامل في جاهزية جيدة، تحسبا للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب أوغندا”.
كما أضاف: “اليوم حصة تدريبية على الساعة الرابعة، حتى يتأقلم اللاعبين مع المناخ قبل التنقل صباح غد السبت إلى دوالا”.
وتابع صالح باي عبود: “المنتخب الوطني سيخوض حصة تدريبية بملعب “جابوما” عشية المباراة الرسمية أمام أوغندا”.
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