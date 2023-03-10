عبود: “بلماضي سيكشف أسماء لاعبيه الجدد قبل التربص المقبل”

تحدث المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، عن الأسماء الجديدة المرشحة لتدعيم المنتخب الوطني.

وصرح عبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “بدون شك ستكون أسماء جديدة في التربص المقبل للمنتخب الوطني”.

كما أضاف: “نمنح الأولوية للناخب الوطني جمال بلماضي، للكشف عن أسمائه الجديدة، وسيتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض تربصا تحضيريا بسيدي موسى انطلاقا من 20 مارس الجاري، قبيل مواجهتي النيجر.