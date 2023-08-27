عبود: “بلماضي سيكشف قائمة الخضر مطلع شهر سبتمبر”

كشف صالح باي عبود، المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، سيعلن عن قائمة الخضر المعنية بالتربص المقبل مطلع شهر سبتمبر الداخل.

وأوضح عبود، في تصريح خص به إذاعة عنابة اليوم الأحد، بأن الناخب الوطني، ككل مرة قام بوضع قائمة موسعة من اللاعبين، أرسلها إلى كل الأندية.

مضيفا: “بلماضي سيكشف عن قائمته النهائية قبل يومين أو ثلاثة عن موعد انطلاق التربص المقرر يوم 4 سبتمبر الداخل”.

قبل أن يؤكد بأن القائمة ستضم 23 أو 24 لاعبا، وهي أمور تقنية تخص بلماضي على حد قوله.

ليختم الناطق الرسمي لـ”الفاف” حديثه قائلا: “مثلما جرت عليه العادة سينشط بلماضي ندوة صحفية قبل انطلاق التربص، من أجل العودة بالتفصيل والتدقيق إلى خياراته في قائمة تربص سبتمبر”.