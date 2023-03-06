عبود: “توقيت مواجهة النيجر في رمضان مقلق”

أكد المكلف بالاعلام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، صالح باي عبود، بأن توقيت مباراة الجولة الـ 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تنتظر الخضر، أمام منتخب النيجر، مقلق، باعتبار أنه يتزامن مع صيام اللاعبين.

واختار الاتحاد النيجيري لكرة القدم، يوم الـ 27 مارس الجاري، لاستقبال أشبال جمال بلماضي، بملعب “حامدي العرقبي” برادس التونسية، بداية من الساعة 17:00.

وعن هذه الخطوة أكد المكلف بالإعلام، على مستوى “الفاف” بأنها تساعد منتخب النيجر، قبل أن يضيف: “يمكن التوقيت يقلق البعض، ولكن هناك رخص تمكن الرياضيين ولاعبي كرة القدم وهم مسافرين في شهر رمضان…يقدروا ما يصوموش بتحفظ”

واستدرك عبود، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين قائلا: “أعرف اللاعبين والطاقم الفني، الكل سيكون صائما يوم اللقاء، وأتمنى أن تكون مباراة في المستوى ونخرج بالزاد كاملا ذهابا وإيابا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيستقبل نظيره النيجيري قبل موقعة “رادس” يوم الـ 23 مارس الجاري، بملعب “نيلسون مانديلا” في سهرة رمضانية بداية من الساعة الـ 22:00، لحساب الجولة الـ 3 للمجموعة السادسة.