عبود :”سنواجه منتخب الطوغو للمحليين في التربص لهذا السبب”

كشف المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود ان المنتخب الوطني سيلعب أمام منتخب الطوغو للمحليين.

و أكد صالح باي عبود في تصريح للإعلام المحلي اليوم الأحد، معلومة التي تداولت سابقا باللعب أمام المنتخب الطوغولي المحلي حيث قال “الجو عائلي بين اللاعبين في سيدي موسى، صبيحة الغد سنتنقل إلى العاصمة الطوغولية لومي، نفس الظروف التي ستكون في كوت ديفوار و الحصة التدريبية ستكون في المساء”.

كما أضاف عبود “سنتربص لمدة 10 أيام كما سنلعب مبارتين وديتين،وسنواجه منتخب الطوغو المحلي مع حضور الجماهير الطوغولية”.

و ختم المكلف بالهيئة الإعلامية ” من جانبنا لا نستطيع الطلب من الاتحاد الطوغولي بمنع الجمهور بالحضور، أمام مواجهة بورندي ستكون مغلقة وسنلعب أمام المنتخب الأول”.

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