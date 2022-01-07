عبود “فيغولي سيندمج.. وهذا هو برنامج الخضر قبل التنقل إلى الكاميرون”

يشرع المنتخب الوطني في الحصة التدريبية الأولى لنهار اليوم بداية من الساعة الثانية بتوقيت الدوحة القطرية، فيما ستنطلق الحصة الثانية بداية من السادسة مساءً بتوقيت قطر.

وحسب المكلّف بالإعلام في بيت الفاف صالح عبود باي “بلماضي فضّل التدرّب في الوقت نفسه تقريبا.حتى يتسنّى للاعبين التعوّد على نفس الظروف”.

كما أشار عبود إلى حالة المهاجم سفيان فيغولي الذي قال عنه “فيغولي جاهز وسيندمج في المجموعة وفي حالة تدرّبه اليوم وحيدا. سيكون حاضرا مع المجموعة في الحصة التدريبية الأولى بدوالا”.

و ردّ عبود على إشاعات معاناة بعض اللاعبين من كورونا “سمعت البعض يقول أن بلقبلة وبلعمري وتاهرات. مصابون بكورونا. أفنّد ذلك اللاعبون تدرّبوا بشكل عادي”. وأضاف ” نتائج pcr ننتظرها مساء اليوم قبل التنقل غدا إلى دوالا”.