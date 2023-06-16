عبود: “فيكتور لكحل باق في تربص الخضر”

تحدث المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، اليوم الجمعة، عن الوضع الصحي للدولي الجزائري فيكتور لكحل.

وصرح عبود، للإذاعة الوطنية: “لكحل موجود منذ بداية التربص وخاض ثلاثة حصص تدريبية مع الخضر”.

كما أضاف: “حاليا لكحل يخضع للعلاج والراحة، كون المدرب بلماضي رفض المغامرة به لمعاناته من بعض الآلام، حيث فضل اراحته إلى غاية التأكد من جاهزيته”.

وأردف: “لكحل باقٍ مع المجموعة، رغم التحاق متوسط ميدان اتحاد العاصمة أسامة شيتة الذي أشاد به الناخب الوطني في آخر ندوة صحفية له”.