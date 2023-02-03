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الرياضة

عبود: “لاعبو منتخبنا المحلي اكتسبوا ثقة كبيرة في النفس”

بقلم كريم تيغرمت
عبود: “لاعبو منتخبنا المحلي اكتسبوا ثقة كبيرة في النفس”
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كشف المكلف بالإعلام في المنتخب الوطني، صالح باي عبود، الثقة الكبيرة التي اكتسبها لاعبو المنتخب قبل نهائي للشان.

وصرح صالح باي عبود، اليوم الجمعة للإذاعة: “منتخبنا في منحى تصاعدي وأخذوا ثقة كبيرة في قدراتهم من مباراة لأخرى”.

كما أضاف المكلف بالإعلام في المنتخب الوطني: “اللاعبون يطبقون بالحرف الواحد تعليمات الناخب بوقرة وطاقمه الفني”.

وتابع صالح باي عبود: “نأمل أن نشاهد منتخبنا بوجه قوي في النهائي ويواصل الحفاظ على نظافة شباكه مجددا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Cdy4n
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