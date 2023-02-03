عبود: “لاعبو منتخبنا المحلي اكتسبوا ثقة كبيرة في النفس”

كشف المكلف بالإعلام في المنتخب الوطني، صالح باي عبود، الثقة الكبيرة التي اكتسبها لاعبو المنتخب قبل نهائي للشان.

وصرح صالح باي عبود، اليوم الجمعة للإذاعة: “منتخبنا في منحى تصاعدي وأخذوا ثقة كبيرة في قدراتهم من مباراة لأخرى”.

كما أضاف المكلف بالإعلام في المنتخب الوطني: “اللاعبون يطبقون بالحرف الواحد تعليمات الناخب بوقرة وطاقمه الفني”.

وتابع صالح باي عبود: “نأمل أن نشاهد منتخبنا بوجه قوي في النهائي ويواصل الحفاظ على نظافة شباكه مجددا”.