عبود للنهار:”عبد اللاوي جاهز وهذا الثنائي يتدرب على انفراد”

زف المُكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، بشرى سارة قبل مواجهة المُنتخب الوطني المحلي أمام نظيره الإيفواري.

حيث قال، عبود، أمسية اليوم الثلاثاء حصريا لتلفزيون النهار على هامش الحصة التدريبية للمحليين.

“قائد المنتخب الوطني المحلي، أيوب عبد اللاوي اندمج اليوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية”.

كما أضاف:”بخصوص شعيب ذبيح وحسين دهيري فهما يتدربان اليوم على انفراد رفقة المحضر البدني”.

قبل أن يختم:”إن شاء الله يكونوا جاهزين في الأيام القادمة من أجل خوض لقاء ربع النهائي أمام كوت ديفوار”.