عبود: “مبولحي يلعب دورا كبيرا في المنتخب داخل وخارج الميدان”

أبرز المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، الدور الكبير الذي يلعبه حارس الخضر رايس مبولحي، في المنتخب الوطني.

وصرح عبود، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “مبولحي تلقى إصابة في أول حصة تدريبية بالطوغو، لكنه تعافى حاليا”.

كما أضاف: “كاجراء احتياطي، الناخب الوطني استدعى مصطفى زغبة، الذي اعتبر أنه هو الآخر يستحق التواجد مع المنتخب الوطني”.

وتابع صالح باي عبود: “مبولحي له خبرة كبيرة وله دور مهم في المنتخب داخل وخارج الميدان، كون هذه سادس مشاركة له في نهائيات أمم إفريقيا”.