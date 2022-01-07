عبود: هذا هو سرّ نجاح بلماضي مع الخضر

كشف المكلّف بالإعلام في خلية “الفاف” صالح عبود باي عن التفاصيل الصغيرة التي يعتمد عليها جمال بلماضي في مشواره التدريبي خاصة في المعسكر التدريبي بقطر.

وقال عبود في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم “بلماضي يسكن قرابة المعسكر المتواجدون فيه بقطر. تصوّروا أن بلماضي لو حبذ التنقل إلى منزله سيأخذ من الوقت فقط خمسة دقائق فقط”.

وأضاف “بلماضي فضل البقاء في المعسكر ومواصلة طريقة عمله على قدم وسق”.

كما ختم عبود “هذه هي أسباب نجاح بلماضي”.

وتطرّق إلى تفاجأ المدرب المغربي عبد السلام وادو عن السياسة التي يعتمد عليها بلماضي ولاعبيه عندما قال “كان لي حديث مع وادو، أبدى تفاجأه الكبير و التضامن بين بلماضي ولاعبيه. استغرب لعدم طرح أي مشكل في بيت الخضر لا مشكل علاوات ولا مشكل أمور مادية حتى لو كانت نقائص”.