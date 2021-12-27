عبود :”هذا هو موعد إكتمال تعداد الخضر”
بقلم إسماعيل عشاش
أكد المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، بأن تعداد الخضر تحضيرا للكان، لن يكتمل قبل الثالث جانفي القادم.
وتحدث عبود لتلفزيون “النهار” قائلا، صبيحة اليوم الإثنين :”الأمر ليس بيدنا، الفيفا سمحت للأندية بالإحتفاظ بلاعبيها”.
وواصل :”رياض محرز وسعيد بن رحمة، وبصفة رسمية لن يكونا حاضرين معنا الى غاية الثالث من جانفي”.
وختم :”سنلعب الودية الأولى أمام غامبيا بتعداد ناقص، على أن تكمتل التشكيلة بعدها أمام غانا”.
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