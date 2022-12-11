عبود: “هذا هو موعد وضع الفاف ملف ترشحها لاحتضان “كان” 2025″

كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، الموعد المحدد لوضع ملف ترشح الجزائر لاحتضان “كان” 2025.

وصرح عبود، في حوار لـ”الجزيرة نت”: “الجزائر من بين الدول القليلة التي تملك حظوظ احتضان نهائيات امم إفريقيا 2025”.

كما أضاف: “تم تجهيز ملف قوي، ولنا موعد في 16 ديسمبر، لوضعه على مستوى “الكاف”، ونتمنى أن يلبي دفتر الشروط”.

وتابع صالح باي عبود: “لدينا امكانيات كبيرة، خاصة مع الملاعب الجديدة التي ستسمح لنا باستصافة نهائيات امم إفريقيا 2025”.