عبود: “وجدنا ظروفا مثالية في لومي”

كشف المكلف بالإعلام، لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح عبود باي، بأن المنتخب الوطني، يتحضر في ظروف مثالية، خلال تربصه المقام بـ”لومي” الطوغولية.

وقال عبود، في تصريح لتلفزيون “النهار” من مدينة “لومي” اليوم الثلاثاء: “صراحة لحد الآن الظروف جيدة وهذا ما يؤكد بأن التخطيط والتحضير كان جيدا بكل جزئياته”.

وواصل: “مثلما شاهدتم بعد وصولنا أمس، توجهنا مباشرة إلى مقر إقامتنا وبعدها خاص الفريق حصة تدريبية، على أرضية ميدان رائعة. وهذا أمر مهم، لاسيما وأنها نفس الأرضية التي ستحتتضن وديتي الطوغو وبورندي”.

ولدى حديثه عن اللقاءين الوديين والظروف التي وجدها الخضر في الطوغو. أوضح عبود، بأن المخاوف من الأجواء المناخية زالت. لاسيما وأن الرطوبة ليست مرتفعة، وختم: “الظروف المناخية لن تكون عائقا خاصة وأن اللقاءين الوديين سيلعبان في حدود الساعة 20:00.”