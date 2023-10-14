عبود: “وديتنا أمام منتخب مصر اختبار في المستوى”

تحدث الناطق الرسمي باسم المنتخب الوطني، صالح باي عبود، عن ودية الخضر أمام منتخب مصر، معتبرا بأن هذه المواجهة جاءت في وقتها.

وصرح باي عبود، لقناة “وان تايم” المصرية: “الأمور الجادة لمنتخبنا ستبدأ مع أول حصة تدريبية لنا هنا في الإمارات، تليها آخر حصة يوم الأحد على أرضية الملعب الذي سيحتضن هذا اللقاء”.

كما أضاف: “وديتنا أمام مصر، كانت منتظر منذ مدة، لكن اعتبر بأنها جاءت في وقتها حاليا، كون كلا المنتخبين يبحثان عن مباراة في المستوى للوقوف على جاهزيتهم من الناحية الفردية، أو الجماعية”.

وتابع صالح باي عبود: “هذه المباراة ستمكن الأطقم الفنية لكلا المنتخبين من التحضير كما ينبغي، مع وضع آخر الروتوشات، تحسبا لمباشرة تصفيات كأس العالم، ثم نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن ودية المنتخب الوطني، أمام مصر، مقررة هذا الإثنين، بملعب “هزاع بن زايد” بدولة الامارات.