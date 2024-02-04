عبود يغادر خلية الإعلام بـ “الفاف” بعد 5 سنوات

غادر المكلف بالإعلام والاتصال في بيت الفاف صالح باي عبود، اليوم الأحد، منصبه رسميا بعد عمل لمدة 5 سنوات كاملة قضاها.

وأكد صالح باي عبود مغادرته الرسمية لأروقة الفاف حيث قال “بعد 5 سنوات من العطاء المتواصل والعمل باخلاص وتفاني، أغادر كمدير لمركز الوثائق للإتحاد الجزائري لكرة القدم وكذا مسؤول الإعلام للمنتخب الوطني”.

كما أضاف عبود “كان لي الشرف في تحرير العديد من الملفات كالحصيلة الأدبية للفاف سابقا، علاوة على اعداد ملفات ترشح الجزائر لاستضافة كان 2025 و 2027”.

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