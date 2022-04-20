عبود يكشف تطورات جديدة في ملف طعن الجزائر لدى الفيفا

كشف المكلّف بالإعلام لدى الفاف صالح باي عبود ان تحرّكات جديدة في بيت الإتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص “التظلّم” التي تقدمت به الفاف.

كما قال عبود في تصريح له لقناة “فرانس 24”: “قبل كل شيء. منحنا وكالة مختصة وهي من قامت بتقديم التظلم. أشير أن الإتحاد الدولي أحاله على لجنة الانضباط”.

كما أضاف أن الفاف قدّمت مجدّدا التظلم إلى لجنة التحكيم “الفاف قامت بإجراء أخر. ارسلت الملف إلى لجنة التحكيم. التي لديها خصوصية في دراسة جزئيات الملف.والغلطات التحكيمية.نريد ان يتم دراسة الملف من طرف لجنة التحكيم وليس لجنة النزاعات”.

وختم عبود “في حالة رفض الملف. سنقوم بواجبنا مجدّدا. يبقى مصير القضية بين الفيفا واللجنة المختصة والمطلوب منها إنصاف الجزائر”.

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