عبود يكشف حقيقة انضمام عوار و آيت نوري للمنتخب الوطني

تحدث المكلف بالإعلام على مستوى الفاف، صالح باي عبود، عن آخر المستجدات المتعلقة بامكانية انضمام حسام عوار وريان آيت نوري للمنتخب الوطني.

ونقل موقع “SHOOT AFRICA” الناطق بالفرنسية، اليوم الجمعة، تصريحات صالح باي عبود والتي كشف فيها:”لا أعلم كيف الأشخاص تفسر فهم الأشياء”.

وقال صالح باي عبود:”الكل حر في تفسير الأمور، أعتقد أن كلامي كان واضحاً، وتكلمت سابقا باللغة العربية”.

وأضاف عبود:” الآن وبصفتي المكلف بالإعلام على مستوى الفاف أؤكد أنني لم أتلق أي معلومة رسمية بشأن انضمام عوار وآيت نوري لصفوف المنتخب الوطني”.

وأوضح عبود:”الهيئة المسؤولة بالإعلام على مستوى الفاف ستصدر مستجدات بشأن قضية اللاعبين، بإصدار بيان رسمي أو تصريحات رسمية، أو بتصريحات الناخب الوطني أو رئيس الفاف”.

وتابع المتحدث:”بصفتنا نمثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لم نتحدث عن اللاعبين حسام عوار وريان آيت نوري”.

وأردف صالح باي عبود:”بالإضافة لهذا، الإجراءات الإدارية لتغيير جنسية اللاعبين من الفرنسية للجزائرية، تتطلب الكثير من الوقت، لذا يجب الانتظار”.