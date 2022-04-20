عبود يكشف مستقبل بلماضي مع الخضر

كشف المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح باي عبود عن مستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر”.

كما قال في تصريح له لقناة “فرانس 24”: “عقد بلماضي سينتهي في ديسمبر، و أتمنى كما يتمنى الشعب الجزائري أن يستمر”.

وأضاف “لننتظر ما سيكشف عن المستقبل”.

يذكر. أن مهندس التتويج بـ “كان” 2019 لم يحسم مستقبله بعد. بعدما طلب مهلة للتفكير واخذ قسط من الراحة.

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