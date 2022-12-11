عبود: “2022 كانت سنة تعيسة جدا على المنتخب الوطني”

وصف الناطق الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود سنة 2022 بالتعيسة، بالنسبة لكرة القدم الجزائرية، والمنتخب الوطني الأول.

وقال عبود، في حوار، لـ”الجزيرة نت”: “2022 كانت سنة تعيسة جدا لكرة القدم الجزائرية، وخصوصا على المنتخب الوطني الأول”.

كما أضاف: “كنا نأمل الذهاب لأبعد حد في “كان” الكاميرون، والتأهل لمونديال قطر، لكن النتائج لم تكن كما كان منتظرا”.

وأردف الناطق الرسمي للفاف: “لسوء الحظ الجزائر غابت عن مونديال قطر الذي كنا نأمل الذهاب فيه بعيدا، وتحقيق الكثير خلاله”.

وتابع صالح باي عبود: “2022 كانت سنة المصاعب، لكن هذه سنة الحياة، المهم استخلاص الدروس بعد كل ما عاشته الكرة الجزائرية والمنتخب، لتحقيق انطلاقة جديدة توصلنا لنتائج أفضل”.