عبور شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من بوابة معبر رفح البري

بدأت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.

وحسب مصادر إعلامية، فإن هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية.

في حين، تنتظر شاحنات محملة بالمواد الغدائية الضوء الأخضر للعبور .

وللإشارة، سبق للرئيس الأمريكي جو بايدن وأن صرح الجمعة إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه مع زعماء من الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض لبحث الحرب في الشرق الأوسط.