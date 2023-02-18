عبور 143 شاحنة أممية محملة بالمساعدات عبر الحدود إلى سوريا

أعلنت الامم المتحدة، عن عبور 143 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية، من جنوب تركيا إلى شمال غرب سوريا، لدعم المتضررين من الزلزال.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاركيه، أن 143 شاحنة عبرت معبري “باب الهوى” و”باب السلام” منذ التاسع من فيفري الجاري.

مشددا على أن هذه العمليات ستتواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع “وطالما كانت هناك احتياجات ملحة للمساعدة”.

هذا وكثف برنامج الأغذية العالمي استجابته الطارئة لدعم ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

حيث قدم مساعدات غذائية طارئة لما يقرب من نصف مليون متضرر في البلدين من خلال وجبات ساخنة. ومجموعات غذائية جاهزة طارئة، وحصص غذائية للعائلات.

كما أعربت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عن قلقها من تعطل إنتاج الغذاء الأساسي في كل من تركيا وسوريا.

مؤكدة أنها تقوم بتوسيع نطاق عملياتها على الأرضي مع تركيزها على احتياجات المجتمعات الريفية.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت، قبل أيام، نداء للمجتمع الدولي بتقديم تمويلات مالية بقيمة مليار دولار لصالح متضرري الزلزال بالبلدين.