عبور 23503 أجنبي عبر مركزي الحدادة وأولاد مومن في العطلة الشتوية

أحصت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس، 23503 حركة عبور للأجانب، عبر مركزي العبور الحدادة وأولاد مومن خلال العطلة الشتوية.

وحسب ذات المصلحة، سجلت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى غاية 31 ديسمبر 2019، 23503 حركة عبور للأجانب عبر المعبرين المذكورين، من بينها 11719 حركة دخول و11784 حركة خروج.

فيــما تم تسجيل 94768 حركة عبور للمواطنين الجزائريين، تمثلت في 47559 حركة دخول و47209 حركة خروج عبر ذات المركزين.

و في ذات السياق، وفيما يتعلق بحركة عبور المركبات الوطنية، سجلت ذات المصلحة 6919 حركة عبور منها 3402 حركة دخول و3517 حركة خروج.

فيما تم تسجيل 11841 حركة عبور للمركبات الأجنبية، منها 6013 حركة دخول و5828 حركة خروج، عبر نفس مركزي المراقبة البرية.

فيما سجلت ذات المصلحة 16 حالة لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود التونسية، بينما تم تسجيل 46 حالة لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود الجزائرية.